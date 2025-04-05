انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، يوم السبت، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147350 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم 147700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 147400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147300 دينار مقابل 100 دولار امريكي.