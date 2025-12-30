انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز– بغداد / اربيل

سجلت أسعار صرف الدولار مساء اليوم الثلاثاء انخفاضاً في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 143900 دينار مقابل 100 دولار، بعد أن كانت صباح اليوم عند 144250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأضاف المراسل أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت تراجعاً، حيث بلغ سعر البيع 144500 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 143500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، ليبلغ سعر البيع 143050 ديناراً مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 143000 دينار لكل 100 دولار اميركي.