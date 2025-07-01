انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت عند إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، حيث سجل سعر صرف 141250 ديناراً مقابل 100 دولار، بعد أن سجل صباح اليوم 141500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار إلى أن أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة المحلية في بغداد شهدت انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 140250 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً كذلك، إذ بلغ سعر البيع 141050 ديناراً مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 140950 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.