انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مساء اليوم الأحد، انخفاضاً في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن سعر صرف الدولار انخفض مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ليسجل 141,650 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعدما كان قد سجل صباح اليوم 141,950 ديناراً .

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 142,750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 140,750 ديناراً.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً مماثلاً، إذ بلغ سعر البيع 141,850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141,650 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.