انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق تعاملات البورصة، مساء الأربعاء.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 142,400 دينار مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت قد سجلت صباح اليوم 143,400 دينار مقابل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار بيع الدولار في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد تراجعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 143,500 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 141,500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، شهد الدولار انخفاضاً كذلك، إذ بلغ سعر البيع 142,300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142,100 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.