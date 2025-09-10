انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

شهدت أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، انخفاضًا في أسعار الدولار مع إغلاق البورصة.

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز، أن سعر الدولار في منطقتي الكفاح والحارثية ببغداد سجل 143,450 دينارًا مقابل كل 100 دولار، مقارنة بصباح اليوم الذي كان 143,600 دينار مقابل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار البيع في الصيرفة المحلية ببغداد استقرت عند 144,500 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 142,500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، شهد الدولار انخفاضًا أيضًا، حيث بلغ سعر البيع 143,350 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143,250 دينارًا مقابل 100 دولار أمريكي.