انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، عصر الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142650 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 142900دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 143750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 141900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141650 ديناراً مقابل 100 دولار.