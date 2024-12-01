انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ شهدت أسواق بغداد وأربيل، مساء يوم الأحد، انخفاضاً في أسعار الدولار مع إغلاق البورصات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية بالعاصمة العراقية بغداد انخفضت إلى 149,900 دينار مقابل 100 دولار، بعدما كانت قد سجلت في الصباح 150,000 دينار مقابل 100 دولار.

وأضاف المراسل أن أسعار البيع في أسواق الصرافة المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 151,000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 149,000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان، سجل الدولار أيضاً انخفاضاً، حيث بلغ سعر البيع 149,750 دينارًا مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 149,650 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.