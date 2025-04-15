انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في أسواق العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 147,050 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت الأسعار صباح اليوم 147,400 دينار لكل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 148,000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 146,000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً كذلك، إذ بلغ سعر البيع 147,100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147,000 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.