انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مساء اليوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، مع إغلاق البورصة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 143500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بعد أن كانت 144000 دينار صباح اليوم.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 144500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142500 دينار.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً مماثلاً، حيث بلغ سعر البيع 143600 دينار، وسعر الشراء 143400 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.