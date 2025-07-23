انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة، مساء اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد أغلقتا على سعر صرف بلغ 139,350 ديناراً لكل 100 دولار، مقارنة بسعر صباح اليوم البالغ 139,500 دينار لكل 100 دولار.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت عند 140,500 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 138,500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 139,000 دينار، وسعر الشراء 138,800 دينار لكل 100 دولار أمريكي.