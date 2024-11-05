انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ شهدت أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة اقليم كوردستان، انخفاضًا في أسعار صرف الدولار مع إغلاق البورصات مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الدولار انخفضت بعد إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 150550 دينارًا مقابل 100 دولار، بعد أن كانت 151150 دينارًا في صباح اليوم نفسه.

كما أشار المراسل إلى تراجع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار أيضًا انخفاضًا حيث بلغ سعر البيع 150600 دينار لكل 100 دولار، في حين سجل سعر الشراء 150500 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.