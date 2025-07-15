انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن سعر الدولار تراجع عند إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد ليسجل 140,700 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بسعر صباح اليوم الذي بلغ 140,900 دينار.

وأشار المراسل إلى أن أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 141,750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 139,750 ديناراً.

وفي أربيل، شهدت الأسعار تراجعاً مماثلاً، حيث بلغ سعر البيع 140,500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140,300 دينار.