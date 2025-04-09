انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ سجلت أسعار الدولار انخفاضاً في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، مع إغلاق البورصات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147500 دينار مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت الأسعار صباح اليوم 147650 ديناراً لكل 100 دولار.

وأوضح مراسلنا أن أسعار البيع في أسواق الصرافة المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 146500 دينار مقابل كل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 147400 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.