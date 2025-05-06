انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 143,800 دينار مقابل 100 دولار، بعدما كانت قد سجلت صباح اليوم 144,000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 144,750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 142,750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 143,800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143,650 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.