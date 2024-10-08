انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 153200 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 153500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 154250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 152250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 153350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153250 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.