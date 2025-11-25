انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الدولار، مقابل الدينار، عصر الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142100 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح اليوم 142400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى انخفاض أسعار البيع في محال الصرافة والأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141000 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضاً حيث بلغ سعر البيع 141600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141150 ديناراً مقابل 100 دولار.