انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة، مساء اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، مسجلة 143500 دينار مقابل 100 دولار، بعد أن سجلت صباح اليوم 143850 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 144500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 142500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجّل الدولار انخفاضاً مماثلاً، حيث بلغ سعر البيع 143200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143000 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.