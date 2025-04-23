انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار، انخفاضاً في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة، مساء اليوم الأربعاء.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن سعر صرف الدولار انخفض مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، ليسجل 145,600 دينار مقابل 100 دولار، بعد أن كان صباح اليوم عند 145,900 دينار لكل 100 دولار.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 146,500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 144,500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً مماثلاً، حيث بلغ سعر البيع 145,900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145,800 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.