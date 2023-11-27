انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 157600 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 158100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 158750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 156750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 157750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 157650 ديناراً مقابل 100 دولار.