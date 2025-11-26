انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصات

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار، مساء اليوم الأربعاء، انخفاضًا في أسواق بغداد وأربيل مع إغلاق البورصات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 142,000 دينار مقابل 100 دولار، بعد أن كانت صباح اليوم عند 142,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأضاف المراسل أن أسعار البيع في السوق المحلية في بغداد تراجعت أيضًا، حيث بلغ سعر البيع 143,000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 141,000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، شهد الدولار انخفاضًا مشابهًا، حيث بلغ سعر البيع 141,000 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 140,700 دينار لكل 100 دولار أمريكي.