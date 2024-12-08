انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصات

شفق نيوز/ شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، مع إغلاق البورصات.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن سعر الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد انخفض ليصل إلى 151,100 دينار عراقي لكل 100 دولار، بعد أن سجل صباحا 151,500 دينار عراقي لكل 100 دولار.

وفيما يتعلق بأسعار الصيرفة في الأسواق المحلية ببغداد، أشار مراسلنا إلى أن سعر البيع انخفض إلى 152,000 دينار عراقي لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 150,000 دينار عراقي لكل 100 دولار.

وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، تراجع سعر الدولار أيضا، حيث سجل سعر البيع 150,750 دينارا لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 150,650 دينارا لكل 100 دولار أمريكي.