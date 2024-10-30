انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة، مساء اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150,000 دينار مقابل 100 دولار، مقارنة باسعار صباح اليوم التي سجلت 150,750 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151,000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 149,000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 150,000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149,900 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.