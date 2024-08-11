انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الامريكي انخفاضاً في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان مع إغلاق الأسواق مساء اليوم الأحد.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن أسعار الدولار انخفضت عند إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث سجل سعر الدولار 149,500 دينار مقابل 100 دولار، مقارنة بسعر الصباح الذي كان 149,750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة في الأسواق المحلية في بغداد قد شهدت انخفاضاً، حيث بلغ سعر البيع 150,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 148,500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، سجل الدولار أيضاً انخفاضاً، حيث بلغ سعر البيع 149,600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149,500 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.