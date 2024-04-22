انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الاثنين، في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 147300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار في صباح هذا اليوم 147700 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 147200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147100 دينار مقابل 100 دولار.