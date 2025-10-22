انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مساء اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141,400 دينار مقابل 100 دولار، بعد أن كانت صباح اليوم 141,550 دينارًا,

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، إذ بلغ سعر البيع 142,500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 140,500 دينار.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضًا أيضًا، حيث بلغ سعر البيع 141,200 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141,000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أميركي.