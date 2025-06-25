انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز – بغداد

انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأربعاء، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 141200 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاُ حيث بلغ سعر البيع 141000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140950 ديناراً مقابل 100 دولار.