انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي انخفاضاً في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة مساء اليوم الأحد.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن أسعار الدولار تراجعت عند إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 147,450 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت صباح اليوم عند مستوى 147,500 دينار لكل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 148,500 دينار مقابل الـ 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 146,500 دينار.

وفي أربيل، انخفض سعر صرف الدولار أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 147,600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147,500 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.