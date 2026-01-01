انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، مساء اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد التي فتحت أبوابها اليوم، انخفضت حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 143350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143250 ديناراً مقابل 100 دولار.