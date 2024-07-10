انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء مع الإغلاق.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 149,150 ديناراً مقابل 100 دولار، بعد أن سجلت صباح هذا اليوم 150,150 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار الصرف في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 150,250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 148,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد انخفض سعر الدولار أيضاً حيث بلغ سعر البيع 148,800 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 148,700 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.