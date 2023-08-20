انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الأحد، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 153000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 154000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار، بينما بلغ الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 153700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153600 دينار مقابل 100 دولار.