انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأربعاء، في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 153200 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 154600 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 154250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 152250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 153100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار.