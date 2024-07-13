انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع الإغلاق مساء يوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149,700 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 150,300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت لتسجل 150,750 دينارا مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 148,750 دينارا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 149,750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149,650 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.