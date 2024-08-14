انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ سجلت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي انخفاضًا في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، مع إغلاق البورصات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار تراجعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149,900 دينار عراقي مقابل 100 دولار، مقارنة بسعر صباح اليوم الذي كان 150,000 دينار مقابل 100 دولار.

وفيما يتعلق بأسواق الصيرفة المحلية في بغداد، استقرت أسعار البيع عند 151,000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 149,000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد شهدت أسعار الدولار أيضًا انخفاضًا، حيث بلغ سعر البيع 149,750 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149,650 دينارًا مقابل 100 دولار أمريكي.