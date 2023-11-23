انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الخميس، في بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 158900 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 159750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 160000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 157750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 158700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 158600 دينار مقابل 100 دولار.