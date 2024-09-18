انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي انخفاضاً في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، مع إغلاق البورصات.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، حيث سجل سعر الدولار 149,900 دينار مقابل 100 دولار، بعد أن كان 150,000 دينارا مقابل 100 دولار صباح اليوم.

وأضاف المراسل أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 151,000 دينارا، مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 149,000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، شهدت أسعار الدولار أيضاً انخفاضاً، حيث بلغ سعر البيع 149,850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149,750 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.