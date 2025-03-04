انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ تراجعت أسعار صرف الدولار في أسواق العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة، مساء اليوم الثلاثاء.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث سجل سعر الصرف 148,600 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بـ149,000 دينار صباح اليوم.

وفي الأسواق المحلية بالعاصمة، انخفضت أسعار الصرف، حيث بلغ سعر البيع 149,500 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 147,500 دينار.

وفي أربيل، شهد الدولار تراجعًا أيضًا، حيث بلغ سعر البيع 148,150 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148,050 دينارًا.