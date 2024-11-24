انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ شهدت أسواق العملة في العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان انخفاضاً في أسعار الدولار مع إغلاق البورصات، مساء اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت عند إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجل الدولار 150,200 دينار مقابل 100 دولار، مقارنة بـ 150,450 ديناراً مقابل 100 دولار صباح اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في أسواق الصيرفة المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 151,250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 149,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150,100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150,000 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.