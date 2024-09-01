انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي انخفاضاً طفيفاً في أسواق بغداد وأربيل، مع إغلاق الأسواق مساء اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت عند إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 149,100 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت 149,200 دينار مقابل 100 دولار صباح اليوم.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150,000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 148,000 دينارا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان، سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 149,050 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148,950 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.