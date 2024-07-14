انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ شهدت أسعار الدولار في أسواق العاصمة العراقية بغداد وعاصمة إقليم كوردستان أربيل، انخفاضاً ملحوظاً مع إغلاق البورصات مساء اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت بعد إغلاق البورصتين، حيث سجل سعر الدولار 149,200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، مقارنةً بسعر صباح اليوم الذي بلغ 150,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأضاف المراسل أن أسعار البيع في سوق الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث سجل سعر البيع 150,250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 148,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، شهدت أسعار الدولار أيضاً انخفاضاً، حيث بلغ سعر البيع 149,100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149,000 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.