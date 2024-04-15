انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الاثنين، في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم سعر 148750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 148400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148300 دينار مقابل 100 دولار.