انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجلت صباح اليوم 151000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضًا أيضًا، حيث بلغ سعر البيع 150450 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150350 دينارًا مقابل 100 دولار أمريكي.