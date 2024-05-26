انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأحد، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 145400 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 145600 دينار مقابل 100دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 145250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145150 ديناراً مقابل 100 دولار.