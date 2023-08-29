انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 153300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 153800 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 154250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 152250 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجّل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 153850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153750 ديناراً مقابل 100 دولار.