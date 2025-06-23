انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 143450 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 143750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 144500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً ايضاً، حيث بلغ سعر البيع 143300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143150 ديناراً مقابل 100 دولار.