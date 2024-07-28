انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأحد، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 149300 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 149350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149250 ديناراً مقابل 100 دولار.