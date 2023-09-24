انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأحد، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 153700 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 154100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 153550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153450 ديناراً مقابل 100 دولار.