انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم السبت، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 162700 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 163000 دينار عراقي لكل 100 دولار. واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 164000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 162000 دينار لكل 100 دولار اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 163500 دينار لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 163000 دينار مقابل 100 دولار.