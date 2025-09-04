انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الاغلاق

شفق نيوز- بغداد

انخفضت أسعار الدولار، يوم الخميس، في أسواق بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع اغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن، أسعار الدولار انخفضت في بروصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 142850 دينارا مقابل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار صباح هذا اليوم 143050 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار إلى أن، أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، انخفضت حيث بلغ سعر البيع 143750 دينارا عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 141750 مقابل 100 دولار.

اما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 142750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142650 دينارا مقابل 100 دولار امريكي.