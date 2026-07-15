انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع افتتاح التداولات

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 153,300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت أمس الثلاثاء 153,700 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 153,750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 152,750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 153,150 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153,050 ديناراًمقابل كل 100 دولار.